Un match CAUCHEMARDESQUE: la Néo-Zélandaise Meikayla Moore inscrit un triplé... contre son camp (vidéo)

Tout à l'envers.

Inscrire un triplé lors d'un match de football n'est pas un exploit permis à n'importe qui. En général, seuls les plus grands attaquants de la planète sont susceptibles de réaliser cette prouesse. Mais inscrire un triplé dans son propre but, c'est probablement encore plus fort.

La défenseure Néo-Zélandaise n'a probablement pas passé le meilleur match de sa carrière. Sous les couleurs de son pays lors d'une rencontre face aux Etats-Unis, la joueuse a fait trembler ses propres filets à trois reprises... le tout en une seule mi-temps et se permettant le luxe de score du pied droit, du pied gauche et de la tête !

Pour clore ce match cauchemardesque, sa sélectionneuse l'a sortie du terrain juste avant la mi-temps, et juste après son troisième goal.