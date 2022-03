Un médecin de la FIFA meurt dans les émeutes après le match Nigéria-Ghana

Un médecin officiel de la FIFA et de la CAF est décédé alors qu'il assistait au match de qualifications pour la Coupe du monde entre le Nigéria et le Ghana, a indiqué mercredi la fédération zambienne de football (FAZ).



Le Zambien Joseph Kabungo était présent au stade d'Abuja, au Nigéria, en tant qu'officiel pour le contrôle antidopage, pour le compte de la FIFA et de la Confédération africaine de football (CAF). "Il est trop tôt pour s'attarder sur les détails de la cause de sa mort, mais nous attendrons le rapport complet de la CAF et de la FIFA sur ce qui s'est exactement passé", a déclaré Andrew Kamanga, le président de la fédération zambienne.

Nigéria - Ghana s'est terminé sur un partage 1-1 qui a qualifié le Ghana mais éliminé le Nigéria, qui manquera le Mondial pour la première fois depuis 2006. La rencontre s'est terminée dans la violence, les supporters envahissant le terrain et provoquant le chaos.