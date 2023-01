Un palais en guise de maison, alcool autorisé, service royal: la nouvelle vie dorée de Cristiano Ronaldo à Riyad

Cristiano Ronaldo est bien arrivé à Al-Nassr. Le joueur portugais y a signé son contrat jusqu'en 2025 et a même été présenté en grande pompe devant les supporters du club saoudien, qui ont sans doute halluciné en apprenant son arrivée au club. Après son contrat colossal, à hauteur de 200 millions d'euros par an, Ronaldo a pu découvrir tout le luxe qui lui serait offert.

Vanity Fair nous dévoile ainsi les contours de sa nouvelle existence saoudienne, lui qui a emménagé à Riyad avec sa compagne, Georgina Rodriguez. Le couple n'est pas marié, mais devrait faire l'objet d'une exception légale, en étant autorisés à vivre sous le même toit malgré l'interdiction juridique dans le pays de vivre dans une même maison avec sa compagne avant le mariage. Une loi qui ne sera pas appliquée pour lui.

Le journal nous apprend aussi que la famille de CR7 va emménager dans un palais colossal, vendu contre 14 millions d'euros et implanté dans un quartier dédié aux familles riches ou expatriées. Le palace comprend un domaine monstrueux, dans lequel est construit un ensemble de 3 villas, dont Ronaldo fera ce qu'il veut. Il disposera de 8 chambres, d'un terrain de basket, d'une piscine olympique, d'un terrain de football, mais aussi d'un service de sécurité privé, d'une salle de sport et d'un immense garage. Il sera d'ailleurs accueilli par une entrée digne des plus grands, ornée d'une belle cascade.

Ses enfants, eux, auront accès aux écoles internationales saoudiennes et pourront donc vivre librement et tranquillement. Les supermarchés du quartier ne sont pas non plus soumis à l'interdiction de la vente d'alcool, que Ronaldo pourra donc consommer librement. La vie de château attend le Portugais.