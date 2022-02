Un père emmène son fils pour la première fois au stade: la réaction de l'enfant est adorable (vidéo)

Le club de Sheffield Wednesday est l'un des clubs mythiques du football anglais. S'il évolue aujourd'hui en 3e division, le club créé en 1867 est l'un des plus vieux du monde, et le 5e plus ancien d'Angleterre, pays qui a vu naître ce sport.

Les actuels 8e de League One peuvent toujours compter sur leurs supporters pour les encourager. Ceux-ci continuent de se renouveler, la preuve avec la vidéo de ce papa qui emmène son fils pour la première fois au stade, fièrement floqué de son maillot aux couleurs de Sheffield Wednesday.

Une première expérience qui a émerveillé le petit garçon qui gardera très certainement un magnifique souvenir de cette journée particulière.