Un triplé en 40 minutes: le nouveau FESTIVAL de Lionel Messi avec le FC Barcelone (vidéos)

Le FC Barcelone peut toujours compter sur lui: Lionel Messi a encore une fois démontré toutes ses qualités, ce samedi, face à Eibar. L'Argentin s'est offert un but dont il a le secret, ouvrant le score pour les Catalans après à peine 14 minutes de jeu.

Servi par Rakitic, Messi va accélérer, éliminer son opposant direct d'un petit pont avant de tromper le gardien d'une frappe parfaite. Un but en solitaire comme l'Argentin sait en inscrire. Tout simplement parfait ! Il a remis le couvert à la 37ème, traversant la défense avant de croiser dans le filet latéral droit. Il a triplé la mise deux minutes plus tard, poussant le ballon dans le but sur une perte de balle de Griezmann.

L'Argentin compte déjà 22 buts cette saison avec le Barça.



