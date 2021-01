La prestation du Diable Rouge contre Bilbao fait une nouvelle fois la une de la presse madrilène. Le quotidien AS a ainsi sorti un article au vitriol au sujet de notre compatriote.

Décidément, la presse espagnole, et plus spécifiquement dans la région de Madrid, n'a pas l'intention de lâcher Eden Hazard. Le Diable Rouge a disputé 67 minutes, hier, contre Bilbao. Décevant, il a une fois de plus été pris pour cible par les journalistes, cette fois dans les colonnes du journal AS.

C'est d'abord le rédacteur en chef du journal qui a tancé le Diable Rouge. "Hazard est comme Casper. On dirait un fantôme avec un ballon", écrit-il d'abord. "Avec lui, le Real Madrid joue à 10. C’est bien d’espérer qu’il revienne à son niveau, mais il ne doit pas être titulaire", assène-t-il ensuite.

Dans un autre article, Eden Hazard est tout autant pointé du doigt. "Il n'a pas sa place dans l'équipe. Il n’y a pas de trace de l’Eden Hazard qui a émerveillé tout le monde au Mondial 2018 en Russie ou en Europa League avec Chelsea. Il n’a pas d’influence sur le jeu et est incapable de générer du danger. Il est fade et a tendance à disparaître du terrain au fur et à mesure des minutes. Ce soir, on a vu un côté inquiétant d’Eden Hazard. Les voix qui disent qu’il ne mérite pas d’être titulaire commencent à s’élever dans les rangs des supporters madrilènes".

Les critiques commencent à être de plus en plus virulentes. Si Eden Hazard semble imperméable à la pression, il faut souligner qu'il n'avait que rarement été pointé du doigt avec une telle insistance. A lui, maintenant, de réagir.

