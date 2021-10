Les aveux glaçants de Patrice Evra: l'ancien joueur raconte avoir été victime d'abus sexuels à 13 ans

Patrice Evra, l'ex-joueur de l'équipe de France et de Manchester United, a affirmé vendredi avoir été victime d'abus sexuel lorsqu'il était adolescent.

Dans une interview accordé au Times à l'occasion de la parution de son autobiographie, Patrice Evra, aujourd'hui âgé de 40 ans, a précisé avoir été victime de cet abus alors qu'il avait 13 ans et encore à l'école.

Il a ajouté qu'il avait été beaucoup plus difficile de révéler les faits à sa mère que d'en parler dans son autobiographie ou lors d'interviews. "Bien entendu, elle était très choquée", a-t-il déclaré au quotidien britannique. "C'était un moment difficile pour moi et je ne l'ai toujours pas dit à certains de mes frères et soeurs ainsi qu'à des amis proches", a-t-il ajouté.

L'ancien arrière, né à Dakar, a indiqué qu'il avait décidé de rendre cette affaire publique pour venir en aide à d'autres enfants qui pourraient se trouver dans une situation similaire. "Je ne cherche pas à ce que les gens ressentent de la pitié, c'est une situation difficile", a-t-il dit. "Une mère ne s'attend pas à entendre de telles choses de son propre enfant".

"Je ne lui ai dit que maintenant alors que j'ai 40 ans. Cela a été un gros choc pour elle avec beaucoup de colère. 'Tu ne dois pas le mettre dans ton livre, c'est privé, Patrice', m'a-t-elle dit. Mais je lui ai répondu que ce n'était pas à propos de moi mais des autres enfants et elle m'a répondu que c'était OK, qu'elle comprenait".

L'ex-joueur a précisé qu'il n'avait pas déposé plainte contre son agresseur qui, a-t-il affirmé, était l'un de ses professeurs. "La première chose que ma mère m'a dite est: 'si tu ne le fais pas, je le ferai. S'il est encore vivant, je vais le tuer'. Mais j'ai enterré cela si profond en moi que je n'ai pas pensé à déposer plainte".

Evra a ajouté que lorsqu'il avait 24 ans et jouait alors pour Monaco il avait reçu un appel de la police concernant son agresseur présumé mais qu'il avait été incapable de dire ce qui lui était arrivé. "Vivre avec ça est l'un de mes plus grands regrets parce que j'aurais pu aider tant de gens", a-t-il déploré.