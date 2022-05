Un retour à la maison ? La Juventus aurait conclu l'arrivée d'un ancien du club

Manchester - Juventus - Manchester -... Juventus ?

Selon les informations de plusieurs journalistes italiens, le retour de Paul Pogba à la Juventus Turin serait acté. Après avoir quitté la Vieille Dame en 2016 pour retourner à Manchester United, le club qui l'avait fait débuté en pro, le milieu de terrain français pourrait faire le chemin inverse et revenir dans le Piémont.

Selon les informations de la Gazzetta Dello Sport, le joueur de 29 ans va signer pour 3 ans et empochera un salaire de plus de 10 millions par an. Excellent lors de sa première période turinoise, Pogba enchaînait le très bon et le moins bon du côté de Manchester United.

Il aura joué 226 matchs et inscrit 39 buts avec les Red Devils. Une coupe de la ligue anglaise et une Europa League ont garni son palmarès Outre-Manche.