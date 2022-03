Un rêve éveillé: les U16 d'un petit club parisien envoyés en stage... à Dubai (photos)

Un petit stage à Dubai avec votre équipe de foot amateur, ça vous dit ?

Pour les U16 de Meudon-la-Forêt, la réponse a probablement été un grand oui. Probablement en forme pour mériter un tel voyage, l'équipe des -16 ans de ce petit club parisien a eu l'occasion d'effectuer un stage "comme les grands", loin de leur France natale.

De quoi pouvoir, en plus de toucher un peu le ballon, profiter des déserts, des mers et des paysages que proposent ce nouvel eldorado. Et aussi, de pouvoir faire envie aux copains lorsqu'ils reviendront à Paris.