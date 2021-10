Le retour du roi est en discussion: Eden Hazard pourrait retourner à Chelsea

C'est un petit séisme qui fait trembler le monde du football. Le Real Madrid pourrait bien perdre Eden Hazard dans les prochains mois, 2 ans après l'avoir recruté contre 115 millions d'euros. Miné par des blessures et parfois mal utilisé, Hazard n'a jamais convaincu sous la vareuse madrilène. Et selon El Nacional, il pourrait retrouver une maison qu'il connaît bien.

En effet, les Blues de Chelsea seraient déjà en négociation avec le Real Madrid pour récupérer leur ancienne icône. Les contacts avec le joueur seraient déjà en bonne voie, avec un intérêt marqué par Hazard, désireux notamment de retrouver Romelu Lukaku. Le président du club anglais serait persuadé de pouvoir en refaire l'un des meilleurs joueurs au monde.

Ce serait évidemment un transfert de grande ampleur, mais Chelsea ne voudrait pas débourser plus de 40 millions d'euros pour son rapatriement.

Indice de crédibilité: 3/5, probable. Si un club peut s'offrir Hazard, c'est Chelsea. Le Real Madrid y gagnerait un peu d'argent alors que l'été sera marqué par une possible arrivée de Mbappé. C'est possible, mais on connaît l'attachement d'Hazard avec Madrid. Difficile à dire à ce stade.