Un soleil avec un monosourcil et un kilt: ce club écossais cartonne avec un maillot inspiré de son horrible mascotte (photos)

Au Patrick Thistle FC, on adore rigoler. Depuis 2015, le club dispose d'une mascotte particulièrement étonnante, nommée Kingsley. Cette dernière a une tête de soleil, avec un monosourcil et une moue peu joyeuse. Traditionnellement, elle porte aussi un kilt. Ces dernières années, elle a, à de nombreuses reprises, été élue comme la mascotte la plus laide au monde, mais sur les réseaux sociaux, c'est un phénomène.

Pour surfer sur ce buzz, le club de D2 écossaise a décidé de créer un maillot à son effigie, qui sera porté à une seule reprise. Les fans présents lors de ce match à domicile auront l'occasion de le gagner en participant à un grand tirage au sort. Ce maillot montre le visage de Kingsley, en bas des couleurs traditionnelles du club. Du plus bel effet.

Le tout est évidemment à prendre avec beaucoup d'humour.