Un supporter italien avait mis une main aux fesses d'une journaliste: il est condamné à 18 mois de prison et à une grosse amende (vidéo)

Une condamnation qui en fera, peut-être réfléchir quelques-uns. En novembre 2021, à la suite d'un match de Division 1 italienne, la journaliste Greta Beccaglia était en direct pour un duplex pour la télévision italienne.

Alors qu'elle commence son rapport, un homme passe derrière elle et lui mets une main sur les fesses. L'homme qui le suivra lui fera, quant à lui, quelques commentaires. Des images qui avaient donc été captées et diffusées en direct. À l'époque, l'homme s'était justifié en expliquant "que son équipe avait perdu, et qu'il avait fait ce geste par agacement et non par sexisme". La Ligue italienne avait même condamné l'acte.

Un peu plus d'un an plus tard, la sanction est tombée. L'homme de 45 ans, restaurateur, écope d'une peine de 18 mois de prison avec sursis assortis d’une obligation de soins « dans des organisations ou associations qui s’occupent de prévention et d’assistance psychologique" auprès de condamnés pour violences sexuelles, précise le journal "La Repubblica".

L'homme devra également indemniser la journaliste à hauteur de 10.000 euros.