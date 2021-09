Débordements lors de Lens-Lille: un supporter poursuivi pour exhibition sexuelle (photo)

Samedi dernier, en Ligue 1, le Racing Lens recevait le champion en titre, Lille. À la mi-temps du match les supporters des deux camps se sont provoqués et ont voulu en découdre. Les supporters de Lens ont alors envahi le terrain pour aller se battre avec les homologues Lillois.

À la suite de ce chaos général, la reprise du match a été décalée d'une demi-heure, le temps que la police remette de l'ordre sur le terrain et dans les tribunes.

Pendant l'agitation qui a régné, plusieurs supporters se sont particulièrement mal illustrés. Certains ont lancé des sièges sur les policiers (ils seront jugés en comparution immédiate, ndlr) tandis qu'un supporter de Lille a été photographié en train de se masturber dans les tribunes. Selon nos confrères de La Voix du Nord, le supporter était face à une tribune composée de familles au moment de faire son geste.

La Voix du Nord rappelle que selon le Code de procédure pénale, cette exhibition sexuelle "imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public" pourrait valoir jusqu’à un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende au supporter.

À la fin du match, les autorités ont fait part d'un bilan de six personnes légèrement blessées et deux autres interpellées.