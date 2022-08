Un Tchèque perd son permis de conduire après une balade en monoplace... sur l'autoroute (vidéo)

La police tchèque a vécu une affaire incroyable. Le 13 août dernier, un homme a étrenné une monoplace de GP2, datée de 2008 et repeinte aux couleurs d'une formule 1 de Ferrari, sur une autoroute de Prague. La voiture a été repérée par des automobilistes, qui ont cru halluciner en découvrant le véhicule sur l'autoroute.

Selon un média local, l'homme a été identifié et interpellé. Il avait déjà fait la même chose en 2018 et 2019 et avait alors reçu un solide avertissement. Il aurait cette fois perdu son permis pour une durée de 1 an et écopé de 400 euros d'amende.