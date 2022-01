Nouvelle scène surréaliste à la Coupe d'Afrique: furieux, un technicien a retiré ses micros en salle de presse

La Coupe d'Afrique continue de surprendre. Cette fois-ci, direction les salles de presse, où un technicien a fait parler de lui. Alors qu'une conférence de presse était prévue avant un match entre la Tunisie et le Burkina Faso, cet homme s'est levé et a emporté avec lui des câbles et les micros, qu'il louait à l'organisation.

Selon RMC Sport, le technicien serait en réalité furieux de ne pas encore avoir été payé malgré un accord portant sur 35.000 francs CFA pour la couverture de 7 conférences de presse lors du tournoi. Il a donc décidé de retirer, purement et simplement, le matériel qu'il avait mis à disposition.