Un transfert digne d'un blockbuster? Harry Kane pourrait rejoindre ce club

Harry Kane aura 30 ans en juin, et s'il veut avoir une carrière à la hauteur de son talent, il doit quitter son club de cœur. Cette éventualité avait déjà fait beaucoup de bruit l'été passé, sans que cela aboutisse. Mais cette fois semble être la bonne tant le joueur arrive à bout de patience et n'a pas accepté de prolonger son contrat. Et la grosse humiliation subie ce week-end (6-1, face à Newcastle) a certainement laissé des marques.

D'autant plus que la situation sportive de Tottenham laisse à désirer dans le championnat anglais, le club se trouve à 6 points d'une place qualificative pour la Champions League, le tout en ayant joué plus de matchs que les équipes du dessus : Newcastle et Manchester United.

Toujours à la recherche d'un buteur digne de ce nom depuis le départ de Cristiano Ronaldo fin 2022, les Red Devils auraient justement fait d'Harry Kane leur priorité pour cet été selon The Telegraph. Surtout que Wout Weghorst, l'attaquant reçu en prêt par Burnley, est loin de répondre aux attentes. Auteur de 2 petits buts en 24 matchs avec les Mancuniens, son prêt ne sera certainement pas reconduit.

Daniel Lévy, le président de Tottenham, demande plus de 110 millions d'euros pour son attaquant vedette. Cher payé pour un joueur dont la valeur marchande est estimée à 90 millions d'euros et pour qui il reste à peine un an de contrat. Mais quand on aime, on ne compte pas... En plus, cela permettrait de déforcer un concurrent direct pour le top 4 en Premier League, de quoi faire d'une pierre deux coups.

Avec 24 goals, Harry Kane est le deuxième meilleur buteur de Premier League cette saison, loin derrière l'intouchable Erling Haaland (32 buts). Le cas Harry Kane n'est que le cadet des soucis pour les Spurs actuellement.