Surréaliste: sur Twitter, une ancienne ministre confond Jésus avec... un joueur de Manchester City (photo)

Christine Boutin est en train, bien malgré elle, de devenir une icône dans le monde du football. En cause, sa réponse à un tweet lancé par un internaute lors du match entre Arsenal et Manchester City. "Mais vraiment, à quoi sert Jesus ? Faut penser à se faire voir à un moment donné", a écrit "Le Tricheur" sur Twitter.

Dans la foulée, Christine Boutin, ancienne ministre du logement sous Nicolas Sarkozy, a répondu. Non sans une grosse incompréhension. "Et vous ? Qu'avez-vous fait pour stopper les désastres ? Jesus nous laisse libre et c'est un immense cadeau. Tout cela n'est le résultat que de nos lâchetés, négligences, paresses", a-t-elle écrit.

Problème: le tweet concernait un joueur de Manchester City, Gabriel Jesus, et non le Christ. Ce qu'a précisé l'utilisateur par la suite. Depuis lors, le tweet fait le tour du monde. Quand on vous parlait de surréalisme !

