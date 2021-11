Une armée de robot: près de 7000 faux comptes ont été créées pour soutenir la Super League

Le journal espagnol El Confidential partage les conclusions d'un rapport réalisé par le cabinet de conseil Pandemia Digital à propos d'une stratégie qu'ont mise en place les clubs de la Super League.

Le document rapporte que lors de l'annonce de la Super League, le 19 avril de cette année, de très nombreux comptes Twitter ont soutenu le lancement de la nouvelle compétition. L'un des aspects centraux analysés est le soutien du "hashtag" #EstamosContigoPresi , qui cherchait à soutenir Pérez à un moment difficile. A cette époque, le président du Real Madrid s'était retrouvé avec le seul soutien du FC Barcelone et de la Juventus pour poursuivre le projet. Ce hashtag a reçu 18 000 tweets provenant de 7 000 comptes - dont beaucoup sont nouvellement créés et sans abonnés - situés principalement en Espagne et dans les pays arabes, rapporte El Confidential.

L'enquête considère que la campagne a été lancée par le biais de robots cachés sous de faux comptes. Le rapport explique "à son pic d'activité, le compte le plus actif a publié "plus de 10 tweets dans la même seconde, quelques chose d'humainement impossible".

L'une des tentatives de manipulation les plus évidentes a été la publication de 3 600 tweets comprenant la phrase : "La super ligue est une bonne idée et va révolutionner le football". Certains profils ont écrit les mêmes mots des dizaines de fois, généralement en réponse à des profils avec un grand nombre d'adeptes, comme les clubs de football.

En représailles à l'annonce de la création de la Super League, le président de l'UEFA, Alexander Ceferin, a menacé les clubs fondateurs de les expulser de la Ligue des Champions. En réponse à cette menace, à partir du 23 avril, une campagne avec le hashtag #CeferinOut est devenue un sujet d'actualité mondial avec plus de 220 000 publications sur Twitter. Dans le même temps, il y avait aussi une croisade contre Javier Tebas, le président de la Liga et fervent opposant à la Super League. Le #TebasDimisión est devenu le deuxième problème le plus discuté au niveau national.