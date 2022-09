Une attaque digne du kung-fu: la faute crapuleuse d'un joueur du Boca Juniors (vidéo)

Le duel entre le Boca Juniors et River Plate a encore tenu toute l'Argentine en haleine hier soir. La rencontre a été remportée par le Boca, grâce à un but de Benedetto, qui a d'ailleurs célébré cela en se jetant sur les grillages pour être au plus près des supporters.

Devant au score, les joueurs du Boca ont tout de même terminé à 10. Marcos Rojo s'est fait exclure dans le temps additionnel, auteur d'un violent coup de pied aérien, qui a fait très mal à son adversaire.

Un geste de kung-fu qui lui a valu un carton rouge immédiat.