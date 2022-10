Une bagarre devant son fils: l'ancien capitaine gallois aurait agressé un entraîneur lors d'un match de jeunes (vidéo)

Ashley Williams est dans le viseur de la FA anglaise. Et pour cause. Il est accusé d'avoir agressé un coach pendant un match de jeunes le 18 septembre dernier, joué dans l'Est de Manchester. L'ancien capitaine des Gallois, qui avait marqué à l'Euro 2016 contre la Belgique, a été filmé en pleine altercation avec un coach, alors qu'il assistait à ce match d'enfants 12 ans, où évoluait son fils.

Selon certains témoins, Williams aurait perdu son calme lors de l'intervention de l'entraîneur, qui aurait critiqué le fils du Gallois. Les deux hommes sont alors montés sur la pelouse pour régler leurs comptes, devant des enfants médusés. Le match a été arrêté et Williams poursuivi. Mais selon son entourage et d'autres témoins, il agissait en légitime défense, après avoir été agressé au départ par l'entraîneur en question. Il est déjà confirmé qu'il fera appel en cas de sanction.

Des images ridicules.