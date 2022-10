Une banderole polémique: arrivés dans le capital du club de Braga, les "esclavagistes qataris ne sont pas les bienvenus" pour les supporters

Les supporters de Braga n'accueillent pas les Qataris à bras ouverts.

Alors que l'Union Saint-Gilloise est allée chercher un partage inespéré sur le terrain de Braga hier soir, il y avait également de l'animation en tribunes. Alors que Qatar Sports Investments, les propriétaires du Paris Saint-Germain, ont révélé avoir acquis 21% du club portugais, tous les supporters ne sont visiblement pas d'accord.

Dans les gradins, on pouvait apercevoir une banderole où il y était inscrit : "Qataris slavers are not welcome", comprenez en français "Les esclavagistes qataris ne sont pas les bienvenus".

Les dirigeants, eux, avaient accueilli l'arrivée des Qataris avec "enthousiasme". Deux points de vue radicalement opposés...