Une chanson pour inciter les fans à se laver les mains: l'idée géniale d'un grand club italien (vidéo)

Se laver les mains au rythme des chants de la "Curva Sud": pour inciter la population à respecter les mesures d'hygiène en période de propagation du coronavirus, l'AS Rome a proposé sur Twitter un tutoriel mêlant chansons de supporters et savonnage efficace.

"Puisqu'on ne pourra plus la chanter au stade pour un moment, voilà un autre moyen de l'utiliser", écrit le club giallorosso au-dessus d'une classique série de dessins montrant les bonnes règles du lavage de mains. Mais les sous-titres des schémas ont été remplacés par les paroles d'un des plus célèbres chants de la "Curva Sud", le virage du Stade Olympique où sont réunis les groupes organisés de tifosi de la Roma.



Et le son accompagne les images, puisque 30 secondes - la durée recommandée pour un lavage de mains efficace- du chant en question ont été intégrées au tweet. "Je marcherai à tes côtés, l'AS Rome est ma vie", et voilà les mains mouillées et le savon déposé. "Roma, nous luttons pour la Roma, nous soutenons la Roma, on sera toujours avec toi", et le savonnage se poursuit. "Voici la Louve sur ma poitrine, la Roma est notre amour, allez Roma !", et il est temps de passer au séchage.



Alors que l'épidémie de nouveau coronavirus continue à progresser en Italie, le pays d'Europe le plus touché, les clubs de football de la péninsule ont multiplié les initiatives solidaires et citoyennes.



Jeudi, l'Inter Milan et son propriétaire, le groupe chinois Suning, avaient ainsi annoncé un don de 300.000 masques médicaux et autres produits de santé à la Protection Civile italienne. La Juventus a de son côté lancé jeudi soir une récolte de fonds en faveur des opérations de lutte contre la maladie dans le Piémont. Vendredi après-midi, près de 350.000 euros avaient été reçus.