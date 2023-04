Une condamnation et des relaxes pour Pierre Ménès, jugé pour agressions sexuelles

Le magistrat a "fait remarquer" qu'il est "allé au minima de la peine", et n'a pas inscrit Pierre Ménès au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (Fijais). Il a été condamné à une "peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité d'un an".

La juridiction a jugé que "le contact initial" décrit par l'une des deux vendeuses du magasin des Champs-Elysées était "corroboré par les vidéos" mais "pour le reste, le tribunal a estimé qu'il y avait un doute conséquent et qu'il ne pouvait entrer en voie de culpabilité", a déclaré le président.

Dans sa plainte, la vendeuse avait expliqué que, le 18 juin 2018, Pierre Ménès lui avait "pris les mains" en "entrelaçant ses doigts", qu'il avait "collé sa poitrine à la (sienne)", puis désigné ses seins en disant: "+c'est énorme+". Elle a en outre indiqué qu'il était passé derrière elle "en se frottant", "le sexe contre (ses) fesses".

"Pierre Ménès a été relaxé sur 95% des faits reprochés", a réagi son avocat Me Arash Derambarsh. "On lui reproche d'avoir touché les mains de la vendeuse sur le fondement de vidéos qui ont été détruites par le parquet (...) Nous condamnons une fois encore le tribunal médiatique qui a détruit la vie d'un homme sans la moindre preuve et sur le fondement de malveillance", a-t-il ajouté, indiquant qu'il allait "bien évidemment" faire appel.

Lors du procès le 8 mars, la procureure avait requis huit mois de prison avec sursis et 6.000 euros d'amende pour des "comportements qui sont sur le plan pénal répréhensibles" et qui "correspondent à une sorte d'abus de notoriété, de pouvoir".