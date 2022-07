Une démonstration de A à Z: le Barça écrase l'Inter Miami avec des buts monstrueux (vidéo)

Le FC Barcelone a surclassé jeudi l'Inter Miami de David Beckham 6-0, sous l'impulsion notamment de son attaquant Raphinha, décisif pour ses débuts avec le club espagnol qui démarre sa tournée américaine de quatre matches, mardi au Drv Pnk Stadium de Miami.

Le Brésilien de 25 ans, transféré en provenance de Leeds pour 70 millions d'euros, a marqué un but (25e) et délivré deux passes décisives. "J'étais très heureux de marquer mon premier but et de bien jouer et j'espère que cela continuera", a déclaré Raphinha. "C'est un système qui me favorise et je pense que je peux vraiment aider l'équipe à aller de l'avant".

Le défenseur central danois Andreas Christensen et le milieu ivoirien Franck Kessié, venus libres respectivement de Chelsea et de l'AC Milan, étaient les recrues présentes sur le terrain côté catalan, contrairement au buteur polonais Robert Lewandowski, acquis contre 50 millions d'euros auprès du Bayern Munich, qui doit être officiellement présenté mercredi.

Les autres buteurs de l'équipe de Xavi ont été Pierre-Emerick Aubameyang (15e), Ansu Fati (41e), Gavi (55e), Memphis Depay (69e) et Ousmane Dembélé.

Le Barça a largement eu la possession face à la formation entraînée par Phil Neville, où évoluait Gonzalo Higuain et où est apparu en fin de match Romeo Beckham, qui avait fait ses débuts professionnels en septembre 2021.

Les Blaugrana doivent disputer trois autres matches aux Etats-Unis, contre le Real Madrid, la Juventus Turin et les New York Red Bulls, avant le début de la saison en Liga programmé le 12 août.