Une émotion indescriptible: ce papa fond en larmes après les premières minutes en pro de son fils (vidéo)

Alors que le match entre Chelsea et Manchester United touchait à sa fin et que le score était toujours de 1-1, l'entraîneur des Red Devils Ralf Rangnick a fait monter au jeu un jeune pouce de la formation mancunienne.

Alejandro Garnacho, un jeune argentin de 17 ans, a eu l'occasion, pour la première fois, de fouler les pelouses professionnelles d'Angleterre. Un moment important pour lui et sa famille présente en tribunes.

Dans une vidéo postée sur Twitter, on peut apercevoir sa mère se lever pour filmer l'instant de sa montée au jeu, et puis son papa, applaudissant et ému aux larmes. Son petit frère, caché sous sa capuche blanche, n'a lui aussi pas pu retenir ses larmes devant ce grand moment pour la famille Garnacho.

Une entrée au jeu qui a également ravi les fans de Manchester. En effet, Garnacho est vu comme l'une des pépites les plus prometteuses de l'écurie de Manchester.