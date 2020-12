Une fête privée en dépit des règles sanitaires: ces deux joueurs anglais au cœur d'une polémique

C'est une nouvelle frasque dont ils se seraient bien passés. Ross Barkley et Jack Grealish, coéquipiers à Aston Villa, ont été surpris hier dans un restaurant de Londres. Barkley fêtait son anniversaire aux côtés de son compère de 25 ans. Ils auraient fait la fête sur place jusqu'en toute fin de soirée, enfreignant au passage toutes les règles sanitaires imposées par le pays et par la fédération de football.

"On ne se serait pas cru en temps de pandémie. Ils faisaient la fête avec énormément d’arrogance et sans se soucier de rien, ni de qui que ce soit. Le personnel du restaurant portait des masques, mais Grealish et Barkley n'en portaient pas", a déclaré un témoin interrogé par le Sun. Ce serait un nouvel écart pour Jack Grealish, qui avait déjà fait le buzz lors du premier confinement en participant à une soirée arrosée, au terme de laquelle il avait embouti plusieurs voitures.

Une polémique qui enfle encore dans le royaume britannique.

