Une fortune et... Cristiano Ronaldo: la Juventus préparerait une offre STRATOSPHÉRIQUE pour Kylian Mbappé

Et si les prochains mercatos étaient destinés à s'arracher Kylian Mbappé ? On le sait, la superstar du PSG est dans le viseur du Real Madrid, mais l'Europe entière rêve de recruter le Français. Il faut dire qu'à 21 ans, Mbappé a déjà accompli des choses exceptionnelles et se dessine comme LA future star du football mondial.

Mais Tuttosport et le Daily Mail nous apprennent que la Juventus a décidé d'entrer dans la danse pour attirer Mbappé. Pour y parvenir, le club préparerait une offre absolument incroyable, la plus importante de l'histoire du football. Un montant de près de 400 millions d'euros, déjà, mais pas seulement. Le club voudrait échanger Cristiano Ronaldo, qui pourrait devenir la nouvelle figure de proue du PSG.

En effet, le club considérerait que Mbappé est l'un des seuls joueurs au monde en mesure de combler le vide que laisserait Ronaldo. Ils préféreraient donc miser sur le Français de 21 ans, qui représente le futur du club. Reste à savoir si cette offre sera réaliste dans le contexte actuel et si oui, quand elle pourra être soumise au PSG. Voilà une saga qui vient de débuter...