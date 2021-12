Le covid-19 ne l'a pas raté: les confessions de Kevin De Bruyne sur sa convalescence

Il y a quelques semaines, Kevin De Bruyne était touché par le covid-19. Aujourd'hui de retour en forme, le Diable Rouge n'a pas caché avoir été mis à mal par la maladie, racontant avoir vécu une période particulièrement éprouvante.

Kevin De Bruyne est remis du covid-19. Le Diable Rouge, testé positif en novembre, est en train de reprendre du poil de la bête et sort d'une performance remarquable face à Leeds, ponctuée d'un doublé. De quoi redonner de l'espoir après un début de saison difficile. Entre une blessure à la cheville et, enfin, cette infection au covid-19.

Dans les colonnes du Laatste Nieuws, De Bruyne raconte sa convalescence. En expliquant d'abord avoir contracté le virus au Pays de Galles, lors de la trêve internationale. "J'ai pris la voiture avec quelqu'un qui a ensuite été testé positif. J'ai fait un test directement mais j'étais négatif et j'ai pu affronter les Gallois. Le lendemain, j'ai dit à ma femme 'Faisons un nouveau test' et j'étais alors positif", a-t-il expliqué. Avant de s'isoler, visiblement drastiquement. "J'ai été jusqu'à m'isoler de ma femme et mes enfants. Pendant dix jours, je ne les voyais qu'à travers une porte vitrée", a détaillé le Diable Rouge.

Longtemps gêné au niveau du goût et de l'odorat, il se sent mieux aujourd'hui. Mais cela n'a pas été simple. "Pendant 4 jours, c'était semblable à une grosse grippe. Encore aujourd'hui, après deux ou trois sprints, je sens que j'ai eu le covid", précise le Diable Rouge. Ce qui ne l'empêche pas d'espérer un retour au sommet de sa forme dans les prochaines semaines, pour aider son club sur tous les tableaux.