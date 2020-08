Une jeune Néerlandaise autorisée à jouer avec les hommes chez les amateurs: "C'est fantastique"

La jeune Néerlandaise Elle Fokkema a reçu l'autorisation de devenir la première femme à jouer en équipe première dans un club de football masculin amateur aux Pays-Bas. La fédération néerlandaise de football (KNVB) a déclaré qu'elle avait donné le feu vert à la jeune fille de 19 ans afin qu'elle puisse continuer à jouer au sein du VV Foarut qui évolue en 4e division.

Jusqu'à présent, les femmes ne pouvaient jouer que dans des équipes amateurs masculines jusqu'à la catégorie des U19. Elles doivent ensuite soit rejoindre des équipes féminines, soit passer dans les équipes masculines dites de catégorie B.

"Le KNVB est synonyme de diversité et d'égalité", a déclaré Art Langele son responsable du développement. "Nous pensons qu'il devrait y avoir de la place pour tout le monde dans tous les domaines du football". Langler a déclaré que la KNVB a reçu chaque année une demande pour permettre des femmes à jouer dans des équipes masculines, ce qui a conduit au projet pilote introduit maintenant. "L'expérience nous dira si et comment il fonctionne et, sur cette base, nous pourrions appliquer un changement de réglementation", a-t-il déclaré. "Nous allons le suivre avec le club et voir comment cela se passe".

"C'est fantastique que je puisse continuer à jouer dans cette équipe. Je joue avec les garçons depuis l'âge de 5 ans et j'aurais été déçue si je n'avais pas pu continuer à jouer avec eux l'année prochaine", a réagi Elle Fokkema.