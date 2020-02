Une passe géniale de Messi, une conclusion de Griezmann: le superbe but du Barça face à Getafe (vidéo)

Lionel Messi - Antoine Griezmann, connexion retrouvée: les deux attaquants stars ont permis au FC Barcelone d'enchaîner un troisième succès consécutif en Liga 2-1 contre Getafe (3e) pour la 24e journée, à dix jours du déplacement à Naples pour le 8e de finale de Ligue des champions.

Deux hommes pour une sortie de crise: en plein cauchemar il y a deux semaines, le FC Barcelone a pu compter sur Griezmann et Messi, qui ont joliment combiné pour le premier but blaugrana, inscrit par le Français (33e), ainsi que sur Sergi Roberto, auteur du deuxième but catalan (39e), pour empocher un succès bienvenu malgré la spectaculaire réduction du score d'Angel pour Getafe (66e).