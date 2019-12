Une place va-t-elle se libérer pour Michy Batshuayi à Chelsea? Son entraîneur s'exprime sur l'avenir d'Olivier Giroud

L'entraîneur de Chelsea Frank Lampard a assuré qu'il serait ravi si son attaquant champion du monde Olivier Giroud restait chez les Blues à l'issue du mercato hivernal, malgré son temps de jeu famélique à l'approche de l'Euro.



"Je serais ravi s'il restait. Comme pour tous les joueurs de l'équipe, je veux qu'ils soient présents, qu'ils montrent du professionnalisme et l'envie d'être ici", a expliqué le technicien du club londonien.



"Il me l'a montré à l'entraînement tous les jours cette saison", a-t-il souligné à propos de l'ex-buteur d'Arsenal en fin de contrat en juin, comme ses coéquipiers Willian et Pedro.



Avec seulement 282 minutes disputées depuis le début de la saison, l'attaquant des Bleus est dans une situation inconfortable à six mois de l'Euro.



La fin de l'interdiction de transfert prononcée à l'encontre de Chelsea, réduite par Tribunal arbitral du sport (TAS) en appel la semaine passée, ouvre la porte à des mouvements dans le sens des arrivées mais aussi des départs.



Mais Lampard a assuré qu'il n'avait pas parlé avec Giroud de son avenir: "Non. Je ne parlerai de rien avant janvier avec tous les joueurs qui sont là", a-t-il évacué.