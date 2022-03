Une reconnaissance éternelle: Marcelo Bielsa vivement remercié par des supporters de Leeds au moment de quitter le club

Après trois ans de lune de miel et quelques mois plus difficiles, Leeds a décidé de se séparer de Marcelo Bielsa qui l'avait fait remonter dans l'élite après 16 ans de purgatoire, l'Argentin inflexible n'arrivant pas à redresser une situation délicate. Son équipe est 16e de Premier League et ne compte que deux points d'avance sur le premier relégable.

Un départ qui s'imposait mais qui rend triste les membres du club ainsi que les supporters.

"Cela a été la décision la plus difficile que j'ai eu à prendre depuis que je suis à la tête de Leeds United, compte tenu de tous les succès que Marcelo a eus avec le club", a commenté Andrea Radrizzani, le président, cité dans le communiqué.

"Un projet d'hommage permanent à Marcelo (au stade d')Elland Road est en cours de conception et les informations à ce sujet seront données en temps utile", a indiqué le club.

Un groupe de supporter a pu croiser la route d'El Loco avant qu'il ne parte. "Merci pour tout Marcelo", lancent les supporters qui lui demandent des autographes, des photos et des poignées de main. Toujours très respectueux et visiblement touché par la reconnaissance sincères des supporters, Bielsa prend le soin de faire plaisir à tous ceux qui l'ont attendu dans le froid de la nuit.