Une retraite entre frères: les jumeaux Bender vont mettre un terme à leur carrière

Les jumeaux Lars et Sven Bender, 31 ans, ne renouvelleront pas leur contrat et mettront un terme à leur carrière en fin de saison, a indiqué leur club, Leverkusen, lundi.

"Après une longue période de réflexion, nous avons finalement pris la décision de ne pas poursuivre notre voyage avec le Bayer. Nous pensons qu'il était de notre responsabilité de communiquer rapidement cette décision au club. Tous ceux qui nous connaissent savent que nous nous donnons à 100% chaque jour. Cela a toujours été la condition de base pour nous. Malheureusement, il nous est de plus en plus difficile d'y accéder en permanence avec toutes les douleurs et les problèmes physiques dont nous souffrons de plus en plus", ont indiqué les jumeaux dans un communiqué.

Lars et Sven Bender ont débuté leur carrière ensemble en 2006 à Munich 1860. Lars a été transféré à Leverkusen en 2009, tandis que Sven a joué à Dortmund de 2009 à 2017 avant d'arriver à Leverkusen.

