Une saison bouleversée: le Barça va devoir quitter son stade pendant un an

Le FC Barcelone débutera les travaux de rénovation de son stade le Camp Nou au mois de juin prochain, a communiqué le club catalan jeudi.

Les travaux de rénovation de l'enceinte des Blaugrana se dérouleront en deux phases. La première étape, prévue en cet été, concerne les deux premiers étages du Camp Nou. La structure qui accueillait le centre médical va être démolie et "des travaux de restauration, d'anticarbonatation et d'imperméabilisation des tribunes, ainsi que des finitions structurelles et l'amélioration et la rénovation des systèmes de retransmission" sont également prévus.

Le Barça prévoit également d'installer de nouvelles connexions de télécommunications et de construire de nouvelles installations pour accueillir les médias télévisés.

La seconde partie des travaux concerne elle la démolition du troisième étage du stade et est prévue à l'été 2023. Par conséquent, le club catalan devra déménager au stade Lluis Companys de Montjuic (60.000 places) durant la saison 2023-2024. La saison suivante, les Blaugrana pourront retourner au Camp Nou malgré les travaux mais le stade ne pourra être rempli qu'à 50% de sa capacité. Les travaux devraient être terminés pour le début de la saison 2025-2026.

Pour le président du club, Joan Laporta, le Camp Nou sera "le meilleur stade du monde dans la meilleure ville du monde dans le meilleur pays du monde", rien que ça.

Selon la presse anglaise, les travaux coûteront 1,4 milliards d'euros.