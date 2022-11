Vers un accord? Le patron de la Super League a un rendez-vous très important à l'UEFA

Bernd Reichart, le nouveau patron de la Super League, va se rendra le semaine prochaine au siège de l'UEFA, à Nyon, en Suisse, pour discuter avec l'Union européenne de football du projet de la Super Ligue.

"Je serai la semaine prochaine à Nyon pour discuter avec l'UEFA. C'est ma conception du dialogue: écouter l'autre partie et avoir des discussions contradictoires, car nous ne pourrons certainement pas être d'accord sur tout", a déclaré Bernd Reichart dans le podcast 'Einfach mal Luppen' de Toni Kroos, rapporte l'agence DPA mercredi.

Bernd Reichart, 48 ans, a été nommé le mois dernier PDG d'A22 Sports Management, une société basée en Espagne et créée dans le but de "parrainer" le projet de Super League dans le football européen.

En avril 2021, douze grands noms du football européen avaient dévoilé le projet de Super League, provoquant la colère des supporters et de nombreuses réactions dans le monde du football. Face à ce retour négatif, neuf des douze clubs se sont retirés et le projet est tombé à l'eau. Seuls le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus continuent encore de défendre le projet.

Le dossier de la Super League est désormais entre les mains de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) à la suite d'un un litige sur un présumé abus de position dominante de la part de l'UEFA. L'avocat général de la CJUE doit rendre un avis consultatif le 15 décembre, avant une décision finale en 2023.