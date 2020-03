Vers un report de l'Euro 2020 à cause du coronavirus? Voici les différentes options

L'UEFA (Union européenne de football) va organiser une vidéoconférence mardi prochain concernant les conséquences du coronavirus sur les compétitions de football en Europe, y compris l'Euro 2020, a indiqué l'instance jeudi. Selon nos informations, les Coupes d'Europe de football seront suspendues et l'Euro prévu en juin et juillet prochains sera reporté.

La décision sera sans doute officielle mardi prochain, mais elle ne fait désormais quasiment plus aucun doute.

Selon des indiscrétions recueillies auprès de l'UEFA, nous pouvons affirmer que les Coupes d'Europe de football seront suspendues et que l'Euro prévu en juin et juillet prochains sera reporté.

Les dirigeants européens ne pourront pas prendre d'autres décisions. La plupart des championnats sont suspendus ou à huis clos et on ne sait pas quand ils vont pouvoir reprendre.

La Juventus de Turin, l'Inter Milan et le Real Madrid sont en quarantaine depuis mercredi et ce jeudi.

Deux matchs d'Europa League ne se jouent pas ce soir.

Barcelone/Naples, Manchester City/Real Madrid et Juventus/Lyon prévus la semaine prochaine en Ligue des Champions ne pourront avoir lieu.

Tout cela ne fait que reporter les échéances et il ne sera pas possible d'organiser l'Euro dans des conditions acceptables. Un Euro qui pour rappel se jouera dans 12 villes et autant de pays.

Plusieurs options sont sur la table:

1) reporter l'Euro d'un ou deux mois. C'est ce que demandent certains grands championnats, mais alors le tournoi entrerait en concurrence avec les Jeux Olympiques de Tokyo également menacés.

2) le déplacer dans un pays européen qui n'est pas gravement atteint par le coronavirus.

3) le jouer à huis clos

4) le reporter d'un an, à l'été 2021 : c'est pour l'instant le scénario privilégié.