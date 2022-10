Vertige, sommeil perturbé, anxiété, thérapie: Edinson Cavani a été traumatisé par la remontada du Barça (vidéo)

Les joueurs et supporters parisiens n'oublieront jamais la date du 8 mars 2017. C'est ce jour-là que le Barça réalisait sans doute le plus grand exploit de l'histoire de la Ligue des Champions, en renversant le PSG 6-1, passant en quart de finale malgré une défaite 4-0 au match aller.

Un match qui a laissé des traces dans le vestiaire. Interrogé par Relevo, Edinson Cavani, l'ancien attaquant parisien, n'a pas caché d'avoir été quelque peu traumatisé par cette rencontre si particulière. "La première fois que j'y suis allé en thérapie, c'était après le retour du Barça contre le PSG. Ça m'a beaucoup touché et il y a des choses qui te surchargent. En cinq minutes, tout ce que nous avions fait a changé. C'est un si gros coup, que vous ne pouvez pas contrôler et que, bien que ce ne soit que du football, ça touche d'autres parties de votre personne. J'ai eu des symptômes d'anxiété, des sueurs froides, j'ai eu le vertige en m'endormant et j'avais déjà peur de m'endormir ... Je me suis demandé : Est-ce que j'ai un problème à la tête ? Je suis allé voir le médecin du PSG, que j'adore, et il m'a dit : "Ce qui t'arrive, arrive à beaucoup de gens dans différents domaines." J'ai réalisé que je n'étais pas un super-héros", a-t-il raconté.

Si certains seront tentés de rigoler, il faut admettre que ce genre d'aveu est important pour se rendre compte de certaines choses sur le mental requis pour jouer à ce niveau.