Victime de problèmes cardiaques, Ronald Koeman annonce avoir souffert du coronavirus

Ronald Koeman, le sélectionneur des Pays-Bas, a contracté le coronavirus avant ses problèmes cardiaques, a confirmé son épouse Bartina au magazine Libelle.

Ronald Koeman et son épouse ont tous les deux été infectés par le virus. "Notre test au coronavirus était négatif mais nous avons ensuite fait un test sanguin et nous avions tous les deux des anticorps dans le sang. Ronald a également été très malade, mes symptômes étaient plus légers", a-t-elle déclaré. "Lorsqu'il allait mieux, il est monté sur son vélo pour rouler avec ses amis vers Volendam. Un jour, il est rentré et ne se sentait pas bien après sa douche", a ajouté Bartina Koeman qui est intervenue lorsque son mari ressentait une douleur dans la poitrine.

"J'ai tout de suite pensé que c'était le coeur. Son père et son oncle sont décédés d'un problème cardiaque. L'électrocardiogramme avait montré qu'il avait fait un infarctus. J'ai réalisé que je pouvais le perdre et j'étais remplie d'adrénaline. J'ai suivi l'ambulance jusqu'à l'hôpital et une heure et demie après, il dormait dans un autre lit."