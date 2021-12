Victime de problèmes cardiaques, Sergio Agüero met un terme à sa carrière (vidéo)

C'est un grand nom du football mondial qui raccroche les crampons. Sergio Agüero, arrivé cet été au FC Barcelone, a annoncé ce midi, en larmes, qu'il devait arrêter le football en raison de problèmes cardiaques, décelés après une arythmie survenue le 30 octobre contre Alavès. "J'ai décidé d'arrêter le football. C'est un moment très compliqué mais il s'agit de ma santé.", a dit le 'Kun', accompagné par son président Joan Laporta sur la pelouse du Camp Nou. "J'aimerais dire à tout le monde que j'ai fait tout mon possible. Je suis extrêmement content de la carrière que j'ai eue. Depuis mes cinq ans, je rêvais de jouer au football. J'aimerais aussi exprimer ma gratitude à toutes les personnes que j'ai croisées, à l'Atlético de Madrid, Manchester City et au Barça."

Le joueur argentin n'aura disputé que 5 matchs sous la vareuse du Barça. Il était auparavant devenu une icône du club de Manchester City, où il a joué 390 matchs et inscrit 260 buts entre 2011 et 2021. Avant cela, il avait fait le bonheur de l'Atlético Madrid et de l'Independiente, où il s'était révélé. Le 'Kun' est le meilleur buteur de l'histoire de Manchester City et, avec 184 goals en Premier League, il est aussi le meilleur buteur étranger du championnat anglais. Avec l'Albiceleste, il a atteint la finale de la Coupe du monde 2014 avant de soulever la Copa America cet été. Il est le 3e meilleur buteur de la sélection argentine avec 41 buts en 101 apparitions.