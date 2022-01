Vinicius au sommet, Mbappé loin du compte, les Belges largués: voici les joueurs les plus chers du monde

L'observatoire du football a fait le point sur les joueurs les plus chers du monde, à l'heure où le monde du football est rythmé par une intense période de mercato. Pour établir ce classement, le CIES prend en compte plusieurs critères: la date de fin de contrat, l'âge, le talent et les performances.

Ce qui permet d'avoir un classement très différent de ce à quoi on peut s'attendre. Ainsi, le joueur le plus cher serait Vinicius Junior, avec un prix de 166,4 millions d'euros. Suivent Phil Foden (152,6 millions d'euros) et Erling Haaland, dont le prix est estimé à 142,5 millions d'euros.

Kylian Mbappé, qui arrive en fin de contrat, n'est par exemple coté qu'à 71,5 millions d'euros, pointant au cinquantième rang dans ce classement, mais le plus cher de ceux qui arrivent en fin de contrat. Il devrait logiquement rejoindre le Real Madrid l'été prochain.

Mais alors où sont les joueurs belges ? C'est Romelu Lukaku qui est estimé comme le Belge le plus cher, avec 79,3 millions d'euros de valeur. Il est 37ème du classement. C'est ensuite Alexis Saelemaekers qui progresse, avec une 89ème place. Kevin De Bruyne, estimé à 54,6 millions d'euros, est 91ème. Youri Tielemans est 99ème avec une valeur d'environ 50,3 millions d'euros.