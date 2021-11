Violente prise de bec entre Klopp et Arteta, les deux coachs ont dû être séparés et prennent une carte jaune (vidéo)

Liverpool reçoit Arsenal dans le match au sommet de cette 12e journée de Premier League. L'enjeu est énrome pour ces deux équipes qui occupent les avant-postes du championnat. Avant le début de la rencontre, Liverpool est 4e avec 22 points tandis que les Gunners occupent la 5e place avec 20 unités au compteur.

À la 32e minute, l'arbitre a dû arrêter le match à cause d'une violente prise de bec entre les deux entraîneurs. Les adjoints et le 4e arbitre ont dû intervenir pour séparer les deux hommes et l'arbitre leur a donné une carte jaune à chacun.

Peu après, Sadio Mané a donné l'avantage à son équipe (1-0, 39e). Un but que l'entraîneur des Reds a bien savouré.