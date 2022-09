Viré de Chelsea, Thomas Tuchel pourrait être expulsé d'Angleterre à cause du Brexit

Les choses empirent encore pour Thomas Tuchel. Selon le Telegraph, l'entraîneur allemand, licencié à la surprise générale par le nouveau président de Chelsea, pourrait ne plus faire de vieux os en Angleterre. Le journal affirme que Tuchel et sa famille se sentent bien à Londres et souhaitent y rester, mais cela pourrait devenir impossible.

L'Allemand aurait un visa de travail un petit peu particulier, entré en vigueur avec l'adoption du Brexit. Ce dernier ne lui permettrait de rester en Angleterre que pendant 3 mois après un licenciement. Cela tomberait, dans son cas, juste avant les fêtes de Noël. Paniqué à cette idée, Tuchel aurait entamé des démarches administratives et les négociations pour continuer à vivre en Angleterre seraient toujours en cours.

Avec une issue plus favorable qu'à Chelsea ?