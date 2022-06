Vive tension au PSG: l'entraîneur refuse de partir et exige des primes... pour la saison prochaine

Décidément, l'arrivée d'un nouvel entraîneur à Paris se fait attendre. Si un accord est proche d'être trouvé avec Christophe Galtier, l'entraîneur en place, Mauricio Pochettino, n'a pas l'intention de se laisser faire. L'Équipe nous apprend en effet que l'ancien homme fort de Tottenham, informé de son départ en juin, n'a toujours pas trouvé d'accord avec le club sur les indemnités de départ.

Ou plutôt sur des bonus qui s'y relient. Le journal français affirme que l'Argentin et son staff auront droit à 15 millions d'euros au total, mais ils en souhaitent deux de plus. La raison est étonnante et concerne des primes de résultats pour la saison prochaine. Le staff estime qu'il mérite un dédommagement pour le travail effectué et qui permettra au PSG de rester performant dans les mois à venir. Le PSG ne serait pas convaincu, estimant que les titres seront à mettre au crédit du futur entraîneur et non du staff actuel.

Les discussions se poursuivent et tout le monde espère une issue rapide pour éviter un fameux bourbier.