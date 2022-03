Al Rihla est né: découvrez le ballon officiel de la Coupe du Monde au Qatar (photos)

La FIFA et Adidas ont présenté mercredi, à huit mois du coup d'envoi du Mondial, le ballon officiel de la Coupe du. monde au Qatar, baptisé "Al Rihla", ce qui signifie "le voyage" en arabe.



"Le design dynamique et coloré du ballon s'inspire de la culture et de l'architecture arabes, ainsi que de la vitesse croissante du jeu, illustrée par le spectre des couleurs. Al Rihla est le ballon le plus rapide d'Adidas à ce jour", précise la marque aux trois bandes dans un communiqué. "Al Rihla est également le ballon de la Coupe du monde le plus durable de tous les temps, notamment parce que seules des encres et des colles à base d'eau ont été utilisées pour sa fabrication".

Adidas indique aussi que 1% des ventes nettes de ce nouveau ballon seront versés à Common Goal, un fonds collectif qui investit dans des organisations de la société civile qui utilisent le pouvoir du football pour offrir aux communautés défavorisées un avenir meilleur et plus inclusif. Le Mondial 2022 aura lieu du 21 novembre au 18 décembre au Qatar.