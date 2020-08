Voici ce que va toucher Pirlo en tant qu'entraîneur de la Juventus

Vous le savez, la Juventus Turin a été éliminée par Lyon en 8e de finale de la Ligue des champions vendredi.

Après cette élimination et malgré un nouveau titre de champion d'Italie, la Juve a retiré samedi la direction de son équipe à l'entraîneur Maurizio Sarri. Le club a dans la foulée annoncé son remplacement par Andrea Pirlo, champion du monde 2006 avec l'Italie et ancien joueur de la Juventus. Pirlo, 41 ans, qui n'a pas la moindre expérience comme entraîneur, a signé pour deux ans.

La Gazzetta dello Sport dévoile ce mardi le salaire du "Mister" turinois: il sera d'à peine 1,8 million d'euros annuel. Ce qui fait de lui l'un des plus petits salaires du club puisque seuls le 3e gardien Carlo Pinsoglio (300.000 €) et Gianluigi Buffon (1,5 M€) touchent moins.

Le journal sportif italien ajoute que ses prédécesseurs Massimiliano Allegri (7,5 M€ par an) et Sarri (5,5 M€ annuels) gagnaient beaucoup plus.