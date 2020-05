Voici le "but de la décennie" en Allemagne (vidéo)

Le but décisif de Mario Götze lors de la finale de la Coupe du monde 2014 au Brésil entre l'Allemagne et l'Argentine (1-0) a été élu "but de la décennie" par les téléspectateurs du Sportschau, l'émission sportive phare de la chaîne allemande ARD.

Le 13 juillet 2014, Götze a offert à son pays un quatrième titre mondial (après 1954, 1974 et 1990) au stade Maracana de Rio de Janeiro. Au milieu de la deuxième prolongation (113e minute) de la finale contre l'Argentine de Lionel Messi, l'attaquant allemand a contrôlé de la poitrine un ballon venu de l'aile gauche délivré par André Schürrle avant de tromper en un temps du pied gauche la vigilance du gardien Sergio Romero.

Le but a reçu 26,64% des votes des téléspectateurs allemands et a été préféré à des réalisations de Zlatan Ibahimovic (une "bicyclette" de 20 mètres pour la Suède en 2012, 17%) et un but "scorpion" de Carsten Kammlott (pour Rot-Weiss Erfurt en 2015, 8%).