Voici les dates prévues pour le mercato en Angleterre

La période des transferts des clubs de Premier League se tiendra cet été du 27 juillet au 5 octobre sans discontinuer. Le championnat anglais l'a annoncé mercredi.

Les acteurs de la très lucrative Premier League sont tombés d'accord sur la période du mercato estival, qui durera dix semaines entre le 27 juillet et le 5 octobre (18h). La Premier League suit ainsi les recommandations de l'UEFA d'ajuster le mercato estival en raison des perturbations et retards liés à la crise du coronavirus.

Désormais, le 6 octobre est le délai d'inscription des joueurs pour la phase de groupe des compétitions continentales interclubs que sont la Ligue des Champions et l'Europa League. Une seconde période, du 5 au 16 octobre, a été ajoutée.

Les clubs de Premier League pourront échanger avec les clubs de l'English Football League (EFL), association qui regroupe le Championship (D2), la League One (D3) et la League Two (D4) mais aucun transfert ne pourra avoir lieu entre formations de l'élite. En Belgique, le mercato estival sera scindé en deux phases: la première phase entre le 7 juillet et le 31 août et la seconde entre le 8 septembre et le 5 octobre.