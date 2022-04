Wayne Rooney flingue Cristiano Ronaldo: le Portugais lui répond sèchement sur Instagram (photo)

La relation entre Wayne Rooney et Cristiano Ronaldo risque de se tendre. L'ancien international anglais, devenu depuis entraîneur à Derby County, a récemment chargé le Portugais sur son rendement à Manchester United. Des propos qui avaient fait le tour du monde.

Rooney affirmait, sur le plateau de Monday Night Football, que Ronaldo n'était plus le futur de Manchester United. "Il a marqué des buts, des buts importants, notamment en début de saison en Ligue des Champions. Mais si vous pensez au futur du club, vous avez besoin de jeunes joueurs, affamés, qui veulent faire de leur mieux pour porter Manchester United lors des 2 ou 3 prochaines années. Cristiano Ronaldo devient vieux, il n'est plus le joueur qu'il était dans sa vingtaine, et c'est normal, c'est le football. C'est un danger devant le but, mais dans le jeu, ils ont besoin de plus, de jeunesse et de joueurs déterminés", a lancé l'ancienne icône de Manchester United, soutenu par un autre consultant sur le plateau, à savoir Carragher.

La réponse de Ronaldo n'a pas traîné. Sur Instagram, CR7 a qualifié les deux hommes de jaloux en réponse à un post de Wayne Rooney. De quoi relancer la polémique.