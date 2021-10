Remonté, une ancienne légende de Manchester United ENFONCE les joueurs

Wayne Rooney en a gros sur la patate. L'ancienne icône de Manchester United, où il a disputé 559 matchs entre 2004 et 2017, ne comprend pas ce qu'il se passe dans son club, où les résultats sont pour le moins mitigés. Des performances qui font naître un flot de critiques sur Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur, que certains voient quitter le navire prochainement. Plus encore après la déconvenue 0-5 subie face à Liverpool.

Mais pour Wayne Rooney, le problème est ailleurs. Il pointe des manquements dans le vestiaire et ne cache pas sa colère. "Les joueurs doivent se remettre en question et se regarder en face. C'est trop facile pour le manager d'assumer toute la responsabilité. Ces joueurs sont payés cher pour faire ce boulot, et ils ne le font pas bien", a-t-il déclaré dans le Daily Mail. Avant d'encore enfoncer un peu le clou. "Il y a une grande responsabilité sur ces joueurs. Ce sont des joueurs de classe mondiale, des joueurs internationaux et un club comme Manchester United a besoin de plus. Ces joueurs ont besoin de se sentir blessés lorsqu'ils perdent des matchs".

Il a finalement remis en doute l'approche mentale de ce vestiaire, qu'il voit comme trop égoïste. "Il y a des exigences élevées dans ce club, une pression élevée, et je vois trop de joueurs qui ne veulent pas revenir, ne veulent pas défendre, ne veulent pas tout donner. Et ce n'est pas acceptable", a précisé l'ancien attaquant.

Manchester United tentera de relever la tête demain contre Tottenham.