La relation entre Remco Evenepoel et Wout Van Aert est en train de se tendre à vitesse grand V. Les deux hommes ont fait équipe, le weekend dernier, lors des Mondiaux de cyclisme. Mais ils ne sont pas parvenus à offrir une médaille à notre pays. Ce que Remco Evenepoel regrettait en enchaînant les critiques sur la stratégie adoptée par la formation nationale.

Des propos qui n'ont pas plus du tout à Van Aert. Il ne s'est pas privé de recadrer son coéquipier dans l'émission Extra Time Koers, diffusée sur la VRT. Pour lui, Remco Evenepoel est en train de faire n'importe quoi. "L’explication de Remco m’a dérangée. Nous sommes allés aux championnats du monde en équipe. Je voudrais d'ailleurs féliciter l’entraîneur national pour la façon dont il a fait cela", a commencé Van Aert, avant de devenir plus saignant. "Je pense qu’il a été très clair avec tout le monde depuis le début. Je m’attendais à ce qu’il y ait des critiques parce que nous n’avons pas gagné, mais il n’est pas sage qu’un membre de l’équipe ajoute de l’huile sur le feu. Remco a dit beaucoup plus dans ‘Extra Time Koers’qu’il n’en a dit lors de la réunion d’équipe. Je ne pense pas qu’il y ait eu de problèmes et c’est très facile de parler comme ça après. Remco était d’accord avec la tactique, il était d’accord avec la sélection. Donc je pense que c’est vraiment bizarre de faire un virage à 180 degrés maintenant", a-t-il commenté par la suite.

Wout Van Aert a aussi reconnu avoir déjà ressenti un désaccord avec son coéquipier à l'approche des Mondiaux. C'est une véritable déchirure qui se crée devant nos yeux. Reste à apaiser tout cela au plus vite.